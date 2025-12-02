Atacan y Asesinan a Disparos a un Hombre Cuando Caminaba por Calles de Veracruz

La noche del pasado lunes 1 de diciembre se registró un ataque armado en la colonia El Águila ubicada en el municipio de Ciudad Mendoza en la región centro del estado de Veracruz, donde como saldo se reporta un hombre que perdió la vida por las lesiones de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y del Ejército Mexicano fueron las autoridades llegaron para tomar conocimiento y acordonar la zona para resguardar el cuerpo y las primeras indagatorias y levantamiento de indicios, que puedan ayudar a esclarecer este hecho violento que alarmó a los habitantes de Ciudad Mendoza durante la noche del lunes.

De acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue interceptado por sujetos armados quienes sin mediar palabra algunas dispararon en su contra cuando caminaba por la vía pública en las inmediaciones de la calle Lerdo de Tejada y Rafael Delgado como referencia muy cerca de las instalaciones de la central de autobuses de Ciudad Mendoza.

Este suceso generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y de seguridad en la zona de la colonia El Aguila así como en sus alrededores, donde se montó un fuerte dispositivo de seguridad por elementos de diversas corporaciones quienes de forma coordinada intentan dar con el paradero de los agresores.

Según testigos presenciales losa agresores se dieron a la fuga tras descargar sus armas de fuego con rumbo desconocido. Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas relacionadas con esta situación de riesgo que generó una alarma entro los habitantes de la zona de Ciudad Mendoza, Veracruz.

La Fiscalía Regional de Justicia en Orizaba tomó conocimiento de los hechos, y después de realizar las diligencias correspondientes solicitaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona que fue víctima de este ataque armado.

