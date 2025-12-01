Reunión Termina a Machetazos en Colonia de Xalapa, Veracruz

Los primeros minutos de este mes de diciembre, se reportó una riña en la colonia El Naranjal en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, por lo que inmediatamente elementos de emergencia atendieron la situación.

En el lugar, dos hombres presuntamente se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando entre la convivencia, se agredieron a machetazos. Uno de los involucrados quedó tirado en la calle Tangerina y el otro salió corriendo, pero a dos cuadras, en la calle Lima, cayó debido a sus lesiones.

Paramédicos de Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal, atendieron a los afectados y tomaron conocimiento de lo sucedido. Se desconoce el estado de salud de los involucrados, y si existen personas detenidas por la agresión.

Hombre muere presuntamente tras una riña en un fraccionamiento de Veracruz

El pasado viernes, se reportó que un hombre de aproximadamente 40 años, habría perdido la vida como resultado de una presunta riña con otro hombre en Veracruz. Estos hechos originaron la movilización de cuerpos de emergencia, así como de autoridades.

Los hechos habrían ocurrido en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, al poniente de la ciudad de Veracruz, donde según la versión de los testigos, el enfrentamiento sucedió la noche del jueves 27 de noviembre y fue hasta este viernes que se descubrió el cuerpo de un hombre.

Hasta el fraccionamiento Hacienda Sotavento, arribaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), para tomar conocimiento de los hechos. Además, elementos ministeriales y periciales, se encargaron de acordonar la zona para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Derivado de los hechos, no fue reportada ninguna persona detenida como responsable de la muerte del hombre de identidad desconocida.

Con información de Denisse López y Javier Maldonado | N+

