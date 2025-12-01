Dos Menores de Veracruz son Trasladadas a Texas tras Resultar con Quemaduras por Explosión

Dos menores de tres y siete años de edad de la comunidad de Nueva Esperanza en Mecayapan, en la zona serrana del sur de Veracruz, fueron trasladadas vía ambulancia aérea a la clínica Shriners en Texas, Estados Unidos.

Las menores fueron trasladadas a Texas vía aérea para recibir atención especializada. Foto: Fundación Michou y Mau

Perla y Graciela son las menores que resultaron con quemaduras y quienes son atendidas por la fundación Michou y Mau, quienes se encargaron de su traslado desde el Hospital Regional de Veracruz. El estado de salud de las menores en ambos casos se reporta como delicado.

Un bebé fallecido y dos menores heridos fue el saldo de una explosión en una vivienda de Mecayapan

El pasado jueves 20 de noviembre se registró un accidente en un domicilio de la comunidad de La Nueva Esperanza, perteneciente a Mecayapan, en la zona serrana del sur de Veracruz. Lo anterior debido a una explosión originada por la acumulación de gas de un tanque.

Se reportó que este suceso dejó como saldo la muerte de un menor de 3 meses de edad, así como a dos menores y un adulto con quemaduras graves y la pérdida total de una vivienda. Las personas heridas fueron identificadas como Yoselin, de 31 años; Perla, de 7 años; y Graciela, de 5 años, que fueron trasladadas a la torre pediátrica y hospital general de Veracruz para su valoración y atención médica.

Se dio a conocer que, al momento de recibir atención, se reportó su estado de salud delicado, esto debido a que presentaban quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo al reporte, se presume que los menores se encontraban jugando y accidentalmente derribaron el cilindro de gas, el cual estaba dentro de la vivienda, desconectándose la manguera, generando una fuga y la acumulación para posteriormente la explosión en el interior de la vivienda.

