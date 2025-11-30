Hombre Muere al Interior de la Catedral Metropolitana de Xalapa, Veracruz

Durante el mediodía de este domingo 30 de noviembre, se registró la movilización de cuerpos de emergencia en la ciudad de Xalapa, esto debido a que se reportó el fallecimiento de una persona al interior de la Catedral Metropolitana de dicha ciudad capital del estado.

Durante la movilización, se pudo notar la presencia de elementos policiacos, así como de peritos. De manera preliminar se informó que la víctima es un hombre, el cual presuntamente habría sufrido un infarto mientras se encontraba al interior del templo.

Este incidente se registró a unos metros de la Plaza Lerdo en la ciudad de Xalapa, donde justo en ese momento se desarrollaba el primer informe de la administración estatal.

Noticia relacionada: Rescatan a Adulto Mayor tras Ser Arrastrado por Inundaciones en Veracruz

Accidente de motocicleta cobra la vida de una menor de edad en Veracruz

Un accidente se registró durante este sábado 29 de noviembre sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz en el que una adolescente de 14 años murió al derrapar la motocicleta en la que se trasladaba.

Según testigos, la unidad era conducida por el joven de 19 años identificado por testigos como Adrián "N". En el vehículo también viajaba Luisa "N", de 33 años, quien es la madre de la víctima mortal.

Video: Menor Resulta Lesionada al Derrapar en Motocicleta en Córdoba

Los hechos anteriormente descritos se registraron la madrugada de este sábado sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura del fraccionamiento Geo Villas del Puerto. Se reportó que el conductor de la motocicleta quedó detenido, mientras que el cuerpo de la menor de edad fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) del municipio de Boca del Río.

Así mismo, se informó que las personas que sobrevivieron al accidente solo presentaban lesiones leves, mientras que la menor de edad que perdió la vida, se presume, golpeó la cabeza con la guarnición del camellón, lo que al parecer le ocasionó la muerte.

Historias recomendadas:

Con información de Abigail Montoya y Julio Morán | N+

LAVR