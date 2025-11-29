Ofrecen Recompensa de 350 Mil Pesos por Presunto Feminicida de Marion Rodríguez en Veracruz

Durante la mañana del pasado jueves 27 de noviembre, la Fiscalía del Estado de Veracruz (FGE), por medio de sus canales oficiales, dio a conocer una ficha de búsqueda para lograr la localización, detención o aprehensión del presunto responsable del feminicidio de Marion Lizbeth Rodríguez Hernández.

En la ficha de búsqueda de la Fiscalía se especifica que se ofrece una recompensa de 350 mil pesos a quien proporcione información veraz sobre el paradero del señalado, expareja sentimental de Marion.

La publicación de la ficha se da después de casi ocho meses del feminicidio de Marion, ocurrido el pasado mes de abril del presente año en el fraccionamiento Dos Caminos de la ciudad de Veracruz. El sujeto aparece en la foto publicada por la Fiscalía del Estado como Víctor Hugo Jácome Urrutia.

¿Qué pasó con el caso del feminicidio de Marion Hernández?

Durante la mañana del pasado 1 de abril de este año, se registró un feminicidio en la colonia Dos Caminos de este municipio de Veracruz. La víctima fue identificada como Marion Lizbeth Rodríguez Hernández, de 35 años, quien fue atacada con arma blanca, presuntamente por su expareja cuando se dirigía a tomar el transporte urbano para ir a su trabajo.

El hecho se dio en el callejón Picus de dicha zona habitacional, quedando el cuerpo de la víctima en la calle sin signos vitales después de la agresión. De acuerdo con lo informado por los familiares, quienes piden justicia por Marion, narran que desde hace año y medio antes de la agresión ella denunció al sujeto por presuntas amenazas y hostigamiento.

La víctima dejó a dos hijos de 10 y 15 años, ambos de capacidades diferentes y quienes dependían solamente de Marion Lizbeth. Policías estatales y periciales tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Giran orden de aprehensión contra agresor de Marion Hernández

Tras los primeros 35 días después del feminicidio de Marion, la familia mencionó no haber recibido justicia. El caso trascendió debido a que la víctima había denunciado sufrir violencia por parte del presunto feminicida y que las medidas de seguridad no fueron las adecuadas para garantizar la vida de Marion.

Las autoridades estatales fueron nuevamente cuestionadas sobre este feminicidio perpetrado en el Puerto de Veracruz, ante lo cual se informó que el presunto responsable tiene una orden de aprehensión en su contra, pero no se ha podido ejecutar.

Hasta el presente mes de noviembre no se ha logrado obtener información que lleve a la captura del presunto feminicida de Marion, por lo cual la fiscalía emitió una ficha de búsqueda el pasado jueves 27 de noviembre para lograr su localización, aprehensión o detención.

