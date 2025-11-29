Menor Muere tras Derrape de Motocicleta en Carretera Veracruz-Xalapa; Hay Más Lesionados

Durante este sábado 29 de noviembre, se registró la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia debido a que se registró un accidente sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz en el que una adolescente de 14 años murió al derrapar la motocicleta en la que se trasladaba.

De acuerdo con los reportes, la unidad era conducida por el joven de 19 años identificado por testigos como Adrián "N". En el vehículo también viajaba Luisa "N", de 33 años, quien es la madre de la víctima mortal.

El accidente se registró durante la madrugada de este sábado sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura del tramo que da acceso y salida al fraccionamiento Geo Villas del Puerto. Se reportó que el conductor de la motocicleta quedó detenido, mientras que el cuerpo de la menor de edad fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) del municipio de Boca del Río.

Se reportó que las personas que sobrevivieron al accidente solo presentaban lesiones leves. La persona fallecida, se presume, golpeó la cabeza con la guarnición del camellón, lo que al parecer le ocasionó la muerte.

La tarde del pasado jueves 27 de noviembre se registró un fatal accidente sobre la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura del puente del río Consolapa, esto con dirección a la ciudad de Xalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, se indicó que el motociclista circulaba sobre esta carretera y, debido a la presunta falta de señalética, no se percató de las obras de bacheo que se realizan en esa vía.

Según los testigos, a bordo de su motocicleta, el joven cayó en uno de estos socavones, por lo que perdió el control y terminó derrapando en la carretera, por lo que se reportó que de inmediato perdió la vida.

Paramédicos acudieron a la zona para poder brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al arribar al lugar confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Con información de Julio Morán y Denisse López | N+

