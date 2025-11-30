Taxista Vuelca con su Vehículo en la Autopista Córdoba-Puebla, a la Altura de Río Blanco

Durante el pasado sábado 29 de noviembre se reportó la volcadura de un taxi del municipio de Coscomatepec, el cual portaba el número económico 246. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la autopista Córdoba-Puebla, a la altura de la localidad de San Cristóbal, perteneciente al municipio de Río Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad y a las condiciones del camino, lo que ocasionó que se impactara contra el muro de contención.

El fuerte golpe provocó que el vehículo terminara volcado sobre uno de los carriles. Minutos más tarde, elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Guardia Nacional División Caminos y paramédicos arribaron hasta el lugar del siniestro para brindar atención prehospitalaria y realizar el abanderamiento correspondiente.

Hasta el momento no hay reporte que informe si a raíz de este accidente hubo víctimas mortales.

Cierran carriles en autopista Córdoba-Orizaba por choque múltiple

La noche del pasado jueves 27 de noviembre se registró el cierre parcial en uno de los carriles de la autopista Córdoba-Orizaba con dirección al estado de Puebla, esto según la información emitida por personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 285, y se reportó que el cierre fue debido a un choque múltiple, donde hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, solo daños materiales, los cuales fueron mínimos.

Las autoridades indican que la presunta falta de precaución para manejar pudo ser la causa para que se registrara este accidente. Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó acerca del cierre parcial en la circulación de dicha carretera.

La lluvia persiste en la región de las altas montañas, por lo que se exhorta a los conductores que transitan por dicha zona a tomar sus debidas precauciones para prevenir accidentes.

