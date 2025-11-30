Hombre es Asesinado en Vía Pública en el Barrio San Miguel de Córdoba, Veracruz

Durante la tarde de este sábado se registró la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia, quienes arribaron hasta la avenida 8 y calle 9 del barrio de San Miguel de Córdoba, esto debido a que se reportó el asesinato de un sujeto, quien era conocido en la zona como "Tocotin".

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría sido asesinado de al menos tres disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la avenida 8 y calle 19 del barrio de San Miguel de Córdoba.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, cuando los vecinos del lugar solicitaron el apoyo de las autoridades al número de emergencias 911 luego de escuchar lo que pareció ser varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar al lugar de los hechos, elementos de la Policía Municipal se encontraron con el cuerpo del hombre agredido tirado en la vía pública. De acuerdo con los testigos, al sujeto le apodaban "Tocotin", pero no sabían su nombre, por lo cual en ese momento no se pudo confirmar su identidad.

Al confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales, se dio parte a la Fiscalía Regional de Justicia de la Zona Centro de la ciudad de Córdoba. En el lugar, peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes para después proceder a realizar las labores de levantamiento del cuerpo, el cual se informó que fue llevado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá a la espera de que sea identificado en las siguientes horas.

Hombre muere durante presunta riña en un fraccionamiento de Veracruz

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como de autoridades, se registró durante la tarde del pasado viernes 28 de noviembre, debido a que se reportó que un hombre de aproximadamente 40 años habría perdido la vida como resultado de una presunta riña con otro hombre.

Los hechos habrían ocurrido en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, y según la versión de los testigos, detallan que el enfrentamiento sucedió la noche del jueves 27 de noviembre y fue hasta este viernes que se descubrió el cuerpo.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como Policía Estatal y Fiscalía del Estado, arribaron al lugar de los hechos junto con elementos ministeriales y periciales, quienes se encargaron de acordonar la zona para realizar las diligencias de ley y, posteriormente, llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

El acceso a la calle privada se vio restringido por aproximadamente dos horas, en tanto se realizaban las diligencias correspondientes.

