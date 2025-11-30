Se Incendia Autobús de Turismo en Autopista Córdoba-Veracruz; Presuntamente por Cortocircuito

Durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre, se registró un incidente vial donde se vio involucrado un autobús de turismo, por lo que cuerpos de emergencia arribaron hasta la autopista Córdoba-Veracruz.

Según la información obtenida, un autobús de turismo se incendió cuando viajaban sobre la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 299, específicamente en el tramo que va de Rancho Trejo hacia el trébol de Amatlán. Se trata de la unidad con número económico 2402 y, de acuerdo con la información de testigos, el autobús presuntamente hizo cortocircuito, por lo que instantes después, comenzó a incendiarse.

Se informó que el autobús era conducido por José Luis Muñoz, originario de Orizaba. Tras el incidente fueron apoyados por bomberos de Córdoba, Comisión Nacional de Emergencias y elementos de Protección Civil, quienes de manera coordinada se encargaron de controlar, enfriar y sofocar el incendio que se registró en la unidad. En el vehículo viajaban seis personas y se informó que, debido a que bajaron a tiempo del camión, resultaron ilesos; sin embargo, algunos usuarios presentaron crisis nerviosa.

Debido al incidente, la circulación se vio interrumpida en el carril hacia Orizaba por varias horas hasta que el autobús fue retirado de la zona donde ocurrió el siniestro. Poco a poco se fue restableciendo la circulación en el carril procedente de Cuitláhuac.

Se registra incendio en vivienda de Córdoba

Durante la noche del pasado sábado 29 de noviembre, se registró el incendio de una vivienda en la esquina de la calle Álvaro Obregón y Salvador Díaz Mirón, Sur 21, en la colonia Benito Juárez de Orizaba, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones policiales trabajaron en conjunto para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas. No hubo reporte de personas lesionadas, solo vecinos que, debido al incidente, presentaron crisis nerviosa.

Las causas del siniestro no han sido esclarecidas, pero se realizó la inspección ocular por parte de las autoridades.

