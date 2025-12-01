Policía Rescata Hombre que era Arrastrado por el Mar en Playas Chachalacas en Veracruz

En playas de Chachalacas, en Veracruz, elementos de la Unidad Marítima de la Policía Estatal lograron el rescate de un hombre que era arrastrado mar adentro por la corriente, el pasado fin de semana.

Los elementos ingresaron al mar para poner a salvo en tierra firme, al hombre de identidad desconocida que era arrastrado por al corriente en esta playa turística de Veracruz. Luego de brindarle los primeros auxilios, lo llevaron a un hospital para valoración médica.

Muere menor ahogado en playa Chachalacas en Veracruz

El pasado viernes fue localizado el cuerpo del joven de 14 años de edad identificado como Ángel Antonio M., quien estaba reportado como desaparecido desde hace varios días en la misma playa de Chachalacas en Veracruz.

De acuerdo con la información, el menor originario de Xalapa, acudió con su familia el pasado domingo 23 a la Playa de Chachalacas cuando en la zona de Escollera fue arrastrado por las olas y pese a los esfuerzos de su padre por rescatarlo, el joven se perdió en el mar.

Su padre el señor Ángel, narró que disfrutaban de un domingo en familia cuando ingresaron al mar en Playa de Chachalacas y perdieron de vista a su hijo. Las labores de búsqueda se extendieron en varias zonas de Úrsulo Galván, sin éxito, hasta que días después el cuerpo fue encontrado a 10 kilómetros de donde fue visto por última vez, en Playa Juan Ángel en Veracruz.

Familiares, conocidos y amigos se sumaron a la búsqueda de Ángel Antonio, así como del Escuadrón Nacional de Rescate, quienes realizaron las maniobras especiales en la zona de escollera y personal en motocicletas y de infantería recorrieron el área para localizar al menor.

