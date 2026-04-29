Vuelca Pipa Cargada con Ácido en Veracruz; Esto se Sabe

Durante las primeras horas de este miércoles 29 de abril en Coatzacoalcos en la zona sur de Veracruz, se registró la volcadura de una pipa, cuando circulaba sobre el Puente Caracol ubicado a la salida de la ciudad Coatzacoalcos, situación que generó la movilización de elementos de emergencias y auxilio.

Según datos recabados la unidad involucrada en este percance vial, se trató de un tractocamión el cual fue identificado con las placas de circulación 56-AG-1C del Servicio de Transporte Público Federal de carga que en su tanque transportaba ácido acético.

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Así ocurrió la volcadura de la pipa en el sur de Veracruz hoy

El accidente ocurrió cuando la unidad transitaba con dirección a la zona industrial, pero al llegar a una curva, por la falta de pericia y posible exceso de velocidad, le ganó el peso y terminó volcado en su costado fuera de la carpeta de rodamiento sobre el acotamiento de la vía de comunicación antes mencionada.

Hasta el punto de la volcadura se trasladaron elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes abanderaron este siniestro y fueron quienes solicitaron los servicios de una grúa para poner sobre sus ejes el vehículo de carga pesada y proceder a su traslado a las instalaciones de un corralón, para los trámites correspondientes.

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Cabe señalar que aún durante está mañana de miércoles 29 de abril se realizan las maniobras para su retiro generando complicaciones al tránsito vehicular, la circulación no fue cerrada en su totalidad, pero si de manera intermitente generando caos vial en este tramo carretero.

Según el reporte de los hechos no se tiene información acerca de personas lesionadas derivado de esta volcadura, solo los daños materiales que presentó la unidad de carga pesada y la afectación a la vía de comunicación generada por los equipos de auxilio y rescate durante las maniobras para recuperar el tractocamión.

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