Movilización Policiaca por Presunta Alarma de Bomba en Veracruz: ¿Qué Pasó?; Emiten Comunicado

La tarde de este jueves 18 de septiembre se registró una intensa movilización en la zona del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, esto tras el reporte en el que se informaba sobre una presunta amenaza de bomba en un edificio utilizado como una agencia aduanal. Por tal motivo, elementos de la Policía Estatal llegaron al lugar de los hechos y realizaron el resguardo de la zona.

De acuerdo con la información obtenida, se reportó la existencia de artefactos explosivos luego de que un empleado de la agencia presuntamente recibiera un correo electrónico por una persona ajena a la empresa con una aparente amenazada de la existencia de un artefacto explosivo, por lo que se dio el aviso a las autoridades que arribaron hasta la avenida Independencia.

Elementos de la Policía Estatal, La Marina y el Ejército Mexicano se encargaron de limitar el acceso a la zona, así como de llevar a cabo la evacuación de las personas para evitar cualquier riesgo ante la falta de confirmación de algún artefacto explosivo en este edificio.

Agencia aduanal se pronuncia ante la presunta amenaza de bomba en sus instalaciones

Por medio de un comunicado, la empresa aduanal explicó que uno de los trabajadores aparentemente habría recibido un mensaje de amenaza sobre la presunta presencia de artefactos explosivos, todo desde un remitente no identificado. Informaron que ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad pertinentes, evacuando a las personas presentes en el edificio sin mayor afectación.

Mencionaron que se mantuvieron en contacto con las autoridades para ralizar las acciones necesarias que garantizaran la salvagarda de la integridad de los colaboradores así como de la sociedad civil. La empresa dio a conocer que las actividades fueron reanudadas una vez que las autoridades descartaron cualquier riesgo.

Atacan con presuntos artefactos explosivos caseros un mercado de Orizaba

durante el transcurso del pasado martes 16 de septiembre se registraron dos presuntos ataques con artefactos explosivos en diferentes puntos del mercado Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Orizaba, Veracruz. Hasta el momento, se reporta un saldo tres personas lesionadas, entre ellos una menor de edad.

Video: Ataques con Artefactos Explosivos Dejan Tres Heridos en Orizaba, Entre Ellos una Menor de Edad

Según los reportes el primer hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas de la mañana del pasado martes 16 de septiembre sobre la calle Norte 14 A, entre Oriente 13 y 15, cuando un individuo de complexión delgada, presuntamente arrojó un artefacto explosivo casero debajo de una camioneta que en ese momento se encontraba estacionada, resultando lesionadas una mujer y su bebé cuando pasaron cerca del vehículo.

El segundo estallido se registró dentro de una cremería ubicada en la nave 6 del mercado Emiliano Zapata, en el tramo comprendido entre Oriente 11 y 13. Como resultado de este ataque, se reportó que una mujer resultó con lesiones. Informes indican que en ninguno de los dos casos se presentó la necesidad de ser hospitalizados.

