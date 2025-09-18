Presunto Elemento de La Marina Hiere a Balazos a un Hombre en Tuxpan, Veracruz

Un elemento de la marina presuntamente hirió a balazos a un hombre durante un operativo de seguridad en la congregación conocida como Santiago de la Peña en el muncipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. De acuerdo con las primeras versiones, un sujeto de aproximadamente 27 años, habría arremetido contra uno de los marinos, alcanzando a golpearlo con el plano de un machete. Debido a la agresión, el presunto oficial repelió el ataque disparando en dos ocasiones, causándole lesiones al civil en la pierna derecha.

El joven que resultó herido por el disparo de arma de fuego fue trasladado al hospital IMSS Bienestar, donde permanece bajo atención médica. El marino también resultó con lesiones menores tras el ataque. Tanto el presunto agresor como el presunto elemento de La Marina fueron puestos a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, instancia que se encargará de realizar el deslinde de responsabilidades y definir la situación legal de ambas personas.

Confirman una persona fallecida tras la manifestación realizada en Chocamán, Veracruz

Luego de los disturbios registrados entre pobladores de Cuiyachapa, perteneciente al municipio de Coscomatepec y elementos de Seguridad Pública Estatal, en el que dos personas resultaron heridas, la noche del pasado martes 16 de septiembre se confirmó el fallecimiento de José Bernabé González de 38 años, mientras que Benjamín Vásquez Martínez continúa hospitalizado, su estado de salud se reporta como reservado.

El Director de la Policia Municipal de Coscomatepec, Servando Cabal Hernández, informó que aproximadamente entre unas 100 o 120 personas se manifestaron solicitando la liberación de tres personas que habían sido detenidas. Mencionó que los inconformes llegaron al lugar de manera pacífica.

Hubo por ahí sobre carretera Federal a la altura de Chocamán, al parecer un problema de pobladores con seguridad pública. Sí, ahí arribaron un aproximado de 100, 120 personas, de manera pacífica, solicitan la atención de una persona o dos.

Presuntamente el conflicto estalló caundo los pobladores exigian la liberación de tres personas que fueron detenidas el pasado fin de semana y al obtener una respuesta negativa por parte de las autoridades, los inconformes optaron por privar de la libertad a elementos de Seguridad Pública, dejándolos libres pocas horas después.

