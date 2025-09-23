Rescatan a 40 Animales Silvestres Transportados Ilegalmente en Carretera Cárdenas-Coatzacoalcos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de los estados de Tabasco y Veracruz, informaron que fueron rescatados al menos 40 ejemplares de vida silvestre que se encontraban en varios vehículos. Los ejemplares presuntamente estaban siendo comercializados ilegalmente en el tramo carretero Cárdenas–Coatzacoalcos, cerca de la caseta de cobro Sánchez Magallanes en Tabasco.

Durante el operativo, realizado el 18 y 19 de septiembre, con apoyo de la Policía Municipal de Huimanguillo, Tabasco, y la Policía Estatal de Veracruz, los ejemplares fueron encontrados en condiciones de trato indigno: aves atadas y exhibidas en varas de madera y reptiles en cajas de cartón y transportadoras, situación que pone en riesgo su vida. Por lo anterior, la Policía Municipal de Huimanguillo, Tabasco, aseguró las especies y los vehículos se pusieron a disposición ante la Fiscalía General de la República.

Entre los ejemplares rescatados se contabilizaron:

7 cotorros frente blanca, Amazona albifrons

3 cotorros cachete amarillo, Amazona autumnalis

20 pericos pecho sucio, Eupsittula nana antes Aratinga nana

4 iguanas verdes, Iguana

6 cocodrilos de pantano, Crocodylus moreletii.

Los animales rescatados entran dentro de las especies con comercio controlado

Todas estas especies se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Además, los ejemplares de cotorro cachete amarillo se encuentran listados en el Apéndice II del CITES, lo cual indica que su comercio internacional debe ser controlado y evitar que su especie sea amenazada.

El operativo respondió a denuncias ciudadanas por la venta ilegal de fauna silvestre en esa zona, la cual ha sido identificada como un foco rojo debido a la comercialización de aves a las que incluso se les tiñe con peróxido la cabeza para simular ser loros cabeza amarilla, especie altamente demandada, lo cual les ocasiona ceguera y daños en la piel.

Los ejemplares serán trasladados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) autorizadas, a fin de recibir atención médica y determinar su destino final.

