Rescatan a 15 Mascotas en Incendio de Vivienda en Boca del Río, Veracruz

La tarde de este lunes 29 de septiembre, más de 15 mascotas fueron rescatadas de una vivienda que se incendió en la colonia Flores Magón del municipio de Boca del Río. Las autoridades informaron que hasta el momento se desconoce cual o cuales pudieron ser las posibles causas que originaron el incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes al llegar, detectaron la presencia de los animalitos.

Durante los trabajos que se realizaban para sofocar las llamas y en la fase de enfriamiento, uno a uno fueron sacando a las mascotas que mostraban signos de intoxicación. Se dio a conocer que un gato no reaccionaba, por lo cual, fue apoyado por un elemento de bomberos conurbados que con respiración de boca a boca, gracias a esta maniobra, lograron reanimarlo.

Algunos de los animalitos que se rescataron, fueron llevados a un veterinario para que se les realicen revisiones detalladas y obtengan la atención médica necesaria.

La noche del pasado miércoles 25 de septiembre, el cuerpo de bomberos se trasladó hasta un domicilio ubicado en la colonia centro de la ciudad de Veracruz, luego de que se reportara un incendio al interior de un departamento que se encuentra entre las calles González Pagés y Úrsulo Galván de dicha colonia.

De acuerdo con los primeros reportes, se dio a conocer que una mujer de mediana edad, terminó con quemaduras considerables en varias partes de su cuerpo al incendiarse el departamento donde vive en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz. Juan Carlos Hernández, un vecino de la zona, narra como fue que se percató que la mujer se encontraba dentro del inmueble.

Ella estaba muy incendiada, tenía mucho fuego encima y la puerta tenía candado, yo vivo por aquí, me avisó una compañera y ya fue como corrí a ayudarla, a auxiliarla.

Personal de bomberos municipales acudieron al lugar de los hechos y lograron controlar el incendio. También llegaron paramédicos, quienes atendieron a la mujer lesionada, que fue llevada a un hospital para atención especializada, ya que terminó con quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

Aún no se ha dado a conocer cuales fueron las posibles causas de este incendio registrado en la esquina de las calles González Pagés y Úrsulo Galván de la colonia centro de la ciudad de Veracruz.

