Muere Mujer Adulta Mayor Mientras Jugaba al Interior de Casino en Boca del Río

Una mujer de aproximadamente 69 años de edad, perdió la vida cuando se encontraba jugando en el interior de un casino ubicado en un centro comercial en la ciudad de Boca del Río, colindando con el municipio de Alvarado, Veracruz.

Usuarios reportaron el fallecimiento aproximadamente a las 08:30 de la noche del pasado domingo 28 de septiembre, sin proporcionar mayores detalles al respecto. Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de la mujer, así como su identidad.

De acuerdo con testigos, presuntamente la mujer habría perdido la vida a consecuencia de un infarto, justo cuando se encontraba al frente de una máquina, jugando.Tras el lamentable incidente, en el lugar fue montado un operativo.

Hasta el casino localizado en Boca del Río, arribó personal de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, el cuerpo de la señora fallecida fue retirado y llevado al servicio médico forense (SEMEFO).

