Perro Cae a Pozo de 6 Metros de Profundidad en Veracruz; Así fue su Rescate

Durante la noche del pasado martes 16 de diciembre, se reportó un incidente que involucró a un animal y un pozo. Ocurrió en la zona centro del estado de Veracruz. Según los reportes se indicó que un perro tuvo que ser rescatado de un pozo de aproximadamente 6 metros de profundidad en la colonia San José de Fortín de las Flores en la región de las Altas Montañas de Veracruz,

Los Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín y elementos del cuerpo de Bomberos de Fortín A.C., fueron quienes atendieron tras recibir el llamado de auxilio. Aplicando diversas técnicas y apoyados con cuerdas, arneses y una escalera se hicieron las labores y tareas para sacar sano y salvo al animal.

Los trabajos se prolongaron por más de una hora hasta, los rescatistas realizaron diversas técnicas para poder descender a lo profundo del pozo para lograr acceder al punto donde se encontraba el animal para ponerlo a salvo.

Ladridos lejanos y con eco alertaron sobre el animal en el pozo

De acuerdo al reporte de hechos se informó que los dueños del animal empezaron a escuchar ladridos constantes que se percibían de forma lejana y con eco, situación que los alarmó y causó que se dirigieran a la zona del pozo.

Al asomarse hacía el interior de la excavación, lograron ver flotando a su mascota, sin saber qué hacer y en un momento de desesperación al no poder hacer algo para rescatarlo, pidieron ayuda los rescatistas que con trabajo coordinado con elementos de bomberos lograron sacar a la mascota y entregarlo a sus propietarios tras ponerlo a salvo.

Hasta el momento se desconoce como fue que llegó el animal al fondo del pozo, pero afortunadamente la situación no escaló ni tuvo otro tipo de desenlace, quedando solo en un susto para los propietarios del animal.

