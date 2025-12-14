Presunto Corto Circuito en Árbol de Navidad Incendia Vivienda en Veracruz; Tres Gatos Murieron

La mañana de este domingo 14 de diciembre, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia por un el incendio al interior de una casa habitación, ubicada en la colonia Modelo de Río Blanco en la región centro del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón y Primera de Mayo, donde acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de las Altas Montañas, Bomberos Metropolitanos, personal de Protección Civil, Tránsito del Estado y Policía Estatal, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas.

De acuerdo con los primeros reportes, la vivienda propiedad de Cecilia Luna se encontraba vacía al momento en que sucedió el incendio, el reporte indica que presuntamente la familia había salido de vacaciones.

De manera preliminar, se indicó que un posible corto circuito en las luces de un árbol de Navidad, habría originado el incendio. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas; sin embargo, se informó que tres gatos que se encontraban al interior del domicilio perdieron la vida a causa de la inhalación de humo.

Tras varios minutos de labores, los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación; no obstante, el inmueble presentó pérdida total, dejando a los familiares sin su patrimonio el cual quedo reducido a cenizas.

Otro incendio reciente ocurrido en Veracruz originado por un presunto corto circuito

Bomberos de Xalapa y personal de Protección Civil activaron sus servicios al recibir una llamada al 911 donde se alentaba de un incendio. El incidente ocurrió la mañana del pasado viernes 12 de diciembre, al interior de una vivienda ubicada en la calle Congreso de Apatzingán marcada con el número 28.

El incendio presuntamente se originó en el segundo piso del inmueble y hasta el momento se habla de que el incendio se debió a un electrodoméstico que se quedó conectado y generó una sobrecarga. No se reportaron personas lesionadas y solo un par de señoras con crisis nerviosas que no requirieron traslado a un hospital.

