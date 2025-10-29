Revelan Causa de Explosiones y Transformadores Incendiados en Coatzacoalcos; Esto se Sabe

Tras la explosión de transformadores en la zona poniente de Coatzacoalcos de manera oficial la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la interrupción de energía, incendio y estallidos entre La Joya y Santa Martha, fue consecuencia del robo de cable de cobre.

La empresa, precisó que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por estos hechos, que causaron la afectación al servicio eléctrico en diferentes sectores de la ciudad de Coatzacoalcos al sur de Veracruz.

Lq empresa proveedora de servicio eléctrico indicó que sus cuadrillas lograron restablecer el servicio en aproximadamente 7 horas. Cabe recordar que fueron al menos ocho colonias las que resultaron afectadas con la falta de energía eléctrica.

Aseguran que los apagones en el sur de Veracruz serían por falta de mantenimiento

Durante los últimos días en diversas colonias de Coatzacoalcos y Villa Allende se han registrado apagones, de acuerdo con el Secretario General de la Sección 53 de trabajadores electricistas se debe al mantenimiento que se realiza por el exceso de salitre que presentan los transformadores y las líneas de energía eléctrica.

En realidad parte de los apagones que se tiene es el tema del mantenimiento que se está corrigiendo tenemos el apoyo de varias secciones sindicales que han venido precisamente al restablecimiento al mejoramiento de las redes y sobre todo el tema del mantenimiento.

Aseguran que las actividades y los esfuerzos que han venido haciendo son para reducir los apagones que han venido presentando. Piden la compresión de la población y reiteró el llamado a no retener a los trabajadores de la CFE que solo llegan a realizar su trabajo. Las zonas donde mayormente se presenta la falta de energía eléctrica es:

Ciudad Olmeca

Dunas

Tesoro

Gaviotas

Puerto México

Zona centro de Coatzacoalcos

