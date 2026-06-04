Fallece Motociclista Tras Impactarse Contra un Vehículo en la Autopista Córdoba-Orizaba

Un fuerte accidente se registró este día en la carretera que comunica las ciudades de Orizaba y Córdoba. Se reporta la muerte de un motociclista que se impacto contra un auto particular.

Motocicleta tirada tras accidente en la carretera Orizaba-Córdoba.Foto: N+

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Motociclista pierde la vida en la autopista Orizaba-Córdoba. El accidente, aún bajo investigación, resalta la importancia de la precaución en las vías. Infórmate sobre lo ocurrido.

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