Fallece Motociclista Tras Impactarse Contra un Vehículo en la Autopista Córdoba-Orizaba
Un fuerte accidente se registró este día en la carretera que comunica las ciudades de Orizaba y Córdoba. Se reporta la muerte de un motociclista que se impacto contra un auto particular.
Foto: N+
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Motociclista pierde la vida en la autopista Orizaba-Córdoba. El accidente, aún bajo investigación, resalta la importancia de la precaución en las vías. Infórmate sobre lo ocurrido.
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PorRedacción N+
Un motociclistaperdiólavida durante este jueves 4 de junio luego de verse involucrado en un accidente sobre la autopista Orizaba-Córdoba, a la altura del puente de Metlác.
De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido fue identificado como Fortino “N”, con domicilio en el municipio de Fortín, se informó que el ahora fallecido circulaba a bordo de una motocicleta y por causas que aún son investigadas por las autoridades, se impactó contra un automóvil particular.
Tras el percance, se solicitó la presencia de cuerpos de emergencias; sin embargo, al arribar los paramédicos y al intentar brindarle los primeros auxilios solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las labores de peritos y personal ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes y posterior ordenaron el levantamiento del cuerpo.
Accidente Deja Tres Motociclistas Heridos entre Ellos un Menor en Córdoba
Un conductor presuntamente fue ocasionó un fuerteaccidente que dejó como saldo tres motociclistaslesionados en la ciudad de Córdoba en al zona centro de Veracruz.
Tres motociclistas, entre ellos un menor de edad, resultaron lesionados la noche de este miércoles luego de verse involucrados en un accidente registrado en el cruce de la avenida 11 y calle 16 de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con los primeros reportes, el percanceocurrió cuando un automóvil presuntamente salió del estacionamiento de una farmacia sin tomar las debidas precauciones para incorporarse a la circulación, provocando el impacto con las motocicletas.
Tras la colisión, los ocupantes de las unidades de dos ruedas fueron proyectados varios metros, terminando por impactarse contra una palmera situada a un costado de la vialidad, lo que les ocasionó diversas lesiones.
La pronta intervención de una ambulancia de Protección Civil municipal de Fortín, y de elementos de Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, permitió brindar atención inmediata a los heridos y coordinar las labores de auxilio.
Con los traslados también apoyaron paramédicos de la Cruz Roja y personal Tránsito Municipaltomó conocimiento del accidente y deslindóresponsabilidades.