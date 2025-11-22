Dan 100 Años de Prisión a Tres Sujetos en Veracruz; Este Fue su Delito

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) logró sentencia condenatoria de 100 años de prisión en contra de tres sujetos vinculados al delito de secuestro agravado.

Se trata de José “N”, Carlos Alberto “N” y Héctor Reynaldo “N” quienes fueron sentenciados como responsables del delito de secuestro agravado, por hechos ocurridos el pasado 8 de junio del año 2022 en contra de una víctima de identidad reservada.

Se dio a conocer que en aquel momento la primer víctima se encontraba en su finca ubicada en el municipio de Totutla, en la región centro del estado de Veracruz. Ahí fue privada de la libertad por los ahora sentenciados, quienes exigieron un pago de rescate a cambio de su liberación.

Noticia relacionada: Detienen a Chofer por Planificar el Secuestro del Empresario que lo Contrató en Puebla

Se informó que para el día 12 de junio del mismo año 2022, es decir 4 días después de la privación de la libertad la primera víctima fue liberada por sus captores.

Posteriormente también se informó acerca de una segunda víctima que fue privada de la libertad. En aquel momento las elementos de seguridad desplegaron un fuerte operativo policíaco, logrando ubicar a la víctima la cual fue rescatada y puesta a salvo. El juez además de dictarle sentencia a José “N”, Carlos Alberto “N” y Héctor Reynaldo “N”, les suspendió sus derechos civiles y políticos.

Video Formal Prisión por Presunto Secuestro y Homicidio de Periodista en Veracruz | N+

Fuerza federales realizan operativos y aseguramientos en Veracruz

Elementos de fuerzas federales y estatales llevaron acabo cateos en diferentes municipios del estado Veracruz. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado que los cateos fueron autorizados por un juez. En los operativos participaron peritos y elementos de la fiscalía estatal, de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), DEFENSA y Guardia Nacional (GN).

En la colonia Chalchihuecan de la ciudad de Veracruz, las autoridades, aseguraron un camión tipo volteo que cuenta con reporte de robo.

En la colonia Terraplén del municipio de Tierra Blanca fue asegurado un vehículo, una bolsa con una leyenda alusiva a un grupo delictivo, una tarjeta de circulación y un triturador de marihuana.

En la colonia Centro de Chacaltianguis, las autoridades, aseguraron una bolsa que contenía una libreta con anotaciones, una caja metálica y una bolsa de plástico con stickers alusivos a un grupo delictivo, papel de libreta con anotaciones y hierba verde seca con características similares a las de la marihuana.

Historias Recomendadas:

FPF