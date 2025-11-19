Detienen a Chofer por Planificar el Secuestro del Empresario que lo Contrató en Puebla

Este miércoles 19 de diciembre de 2025 fue detenido Miguel Ángel “N” de 44 años de edad en la colonia Centro del municipio de Puebla por su presunta responsabilidad en tentativa de secuestro agravado en contra de un empresario.

El hoy detenido se desempeñaba como chofer particular de la presunta víctima, de quien planificó un supuesto secuestro para pedir una suma millonaria por su rescate.

Miguel Ángel “N” fue detenido por la presunta planeación del secuestro de un empresario en Puebla

Se sabe que la víctima, un empresario dedicado a actividades educativas y de esparcimiento, contrató a Miguel Ángel “N”, como chofer particular, luego de que éste le solicitara empleo argumentando que no podía acceder a otros trabajos debido a que contaba con antecedentes penales.

A partir de una denuncia y la investigación especializada, se estableció que el ahora detenido, al conocer la rutina de la víctima, presuntamente planificó privarla de la libertad y exigir un rescate de tres millones de pesos.

En cumplimiento de una orden de aprehensión, Miguel Ángel “N”, fue ubicado y detenido en las inmediaciones de la calle Reforma, en la colonia Centro del municipio de Puebla, quedando a disposición del Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica.

Comando armado secuestra a menor de edad en Apizaco, Tlaxcala

Momentos de terror vivió una familia luego de que seis sujetos armados secuestraron a una adolescente de 17 años en un domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa en el municipio de Apizaco perteneciente al estado de Tlaxcala.

Sujetos Armados Secuestran a Joven en Col Santa Rosa de Apizaco Puebla

De acuerdo a la información proporcionada por los afectados, la noche del 12 de noviembre, un grupo de hombres ingresaron de forma violenta a una vivienda ubicada en la calle Ciruelos, de inmediato comenzaron a amenazarlos con sus armas de fuego y procedieron a llevarse a la menor.

