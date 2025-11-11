Familia Paga 90 Mil Pesos por el Falso Secuestro de su Hija en Puebla

Una familia originaria de la comunidad de San Mateo Tlaixpan en el municipio de Tecamachalco, pagó 90 mil pesos como rescate por el falso secuestro de su hija; así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Las víctimas de esta extorsión habrían juntado el dinero luego de que un sujeto les marcara por teléfono haciéndose pasar por un integrante de una banda delictiva, asegurando que tenía a la joven secuestrada.

Familia pagó 90 mil pesos como rescate por el falso secuestro de su hija en San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco

El pasado 7 de noviembre de 2025, la denunciante recibió una llamada a través de la cual, le dijeron que su hermana se encontraba secuestrada, exigiéndole 300 mil pesos para su liberación, por lo que, la familia depositó 90 mil pesos.

Cabe señalar que previamente, la joven que supuestamente estaba privada de la libertad, recibió una llamada por parte de un hombre que se identificó como miembro de una célula delictiva.

Bajo manipulación, le extrajeron información de sus familiares manteniéndola incomunicada en un hotel de la localidad de San Mateo Tlaixpan, del municipio de Tecamachalco.

Una vez que la FGE Puebla tuvo conocimiento del hecho, implementó un operativo, logrando ubicar de forma ilesa a la víctima siendo trasladada a las instalaciones de la institución para reunirse con sus familiares.

Dos adolescentes fueron víctimas de secuestro virtual en Rafael Lara Grajales, Puebla

Dos menores de 16 y 13 años de edad fueron víctimas de un secuestro virtual en el municipio de Rafael Lara Grajales de Puebla; Su padre pagó 100 mil pesos para su supuesto rescate.

De acuerdo a los hechos, el 5 de noviembre las víctimas recibieron una llamada telefónica en donde un hombre les hizo creer que tenían a su abuelita privada de la libertad.

Luego de colgar la llamada, el sujetó se comunicó vía telefónica con el padre de las menores y le hizo creer que tenía a sus hijas secuestradas, por lo que le exigió el pago de 150 mil pesos para su supuesta liberación.

Con información de FGE Puebla

