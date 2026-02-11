Servicio Militar 2026 en Veracruz: ¿Qué Requisitos Piden y Cómo Tramitar? Documentos y Horarios

A partir del 30 de enero se inició con el proceso de reclutamiento para la realización del Servicio Militar, en los bajo del edificio Trigueros de la ciudad de Veracruz. Te compartimos todos los detalles para que puedas acudir preparado.

En este 2026, el llamado es para los nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2008, quienes ya podrán iniciar el trámite del Servicio Militar Nacional. También, en este registro, habrá espacio para los remisos, nacidos entre los años 1988 y 2007.

¿Qué documentos necesito para tramitar el Servicio Militar en Veracruz?

De acuerdo con la Junta Municipal de Reclutamiento, se estarán entregando las fichas en el módulo de reclutamiento militar ubicado en las afueras del Trigueros en horario de 8:15 am a 12:30 hrs, ahí se indicarán la fecha y hora en la que deberán presentarse de nuevo los jóvenes a continuar con el trámite. En N+, te compartimos la lista de documentos que se deben de entregar.

Acta de nacimiento: (puede ser acta original, certificada por el Registro Civil, o certificada ante Notario Público) Todas las actas deben de tener localidad, municipio, estado o entidad federativa, y es de mencionar que no se devolverá. Comprobante de último grado de estudios: (constancia de estudios firmada y sellada, copia de un certificado de estudios legalizado con fotografía y sello, o boleta de calificaciones actualizada). CURP Comprobante de domicilio actual: (copia fotostáticas del recibo de pago del predial, agua potable, luz o teléfono en el que coincida el menor un apellido del interesado, o constancia de residencia a nombre del interesado firmada por el Jefe de Manzana y certificada por la Dirección de Gobernación municipal). Cinco fotografías: (Deben ser de estudio fotográfico en tamaño credencial o cartilla 34x45mm con fondo blanco, sin retoque en papel mate)

En el caso del último requisito, que son las fotografías a entregar, la instancia solicita que no se debe de poner nombre a las fotos en la parte trasera. Además, señalan que no deben ser fotografías instantáneas, ni de farmacia.

El interesado debe de acudir a tomarse la foto con corte de cabello militar, camisa blanca, frente y orejas descubiertas, sin bigote ni barba, sin lentes, sin patillas ni ceja depilada, sin aretes ni cadenas, sin perforaciones ni adornos, ni retoques.

Requisitos para remisos para realizar el Servicio Militar en Veracruz

Para los remisos nacidos entre los años 1988 y 2007, además de los requisitos deberán presentar una carta de No registro emitido por la junta municipal de reclutamiento del lugar en donde nacieron, en donde se haga constar que no le han expedido la cartilla de identidad militar.

Cabe destacar, que la Carta/Constancia de No registro, se debe tramitar en la oficina de Reclutamiento Militar, con la ficha que entregan previamente en los bajos del edificio Trigueros. Dicha carta sí tiene costo.

