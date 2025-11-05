Sismo en Veracruz Hoy 5 de Noviembre 2025: ¿Cuál fue su Intensidad y Dónde Ocurrió?

La mañana de este miércoles 5 de noviembre el Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 grados Richter, su registró al sur del estado. El epicentro reportado para este temblor fue a 63 kilómetros del municipio de Jáltipan de Morelos en el sur de la entidad Veracruzana.

Ocurrió a las 6:36 de la mañana y con una profundidad de 153 Kilómetros. Autoridades de Protección Civil realizan la revisión de inmuebles, pero hasta el momento reportan saldo blanco y que este sismo fue poco perceptible para la población.



