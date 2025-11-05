Comienzan a Notarse Afectaciones por Derrame de Hidrocarburo en Río Pantepec en Veracruz

En Veracruz, en el municipio de Álamo, se mantienen los trabajos de limpieza del río Pantepec, tras el derrame de hidrocarburo, sin embargo, las afectaciones por la posible contaminación del agua apenas están comenzando a notarse.

Desde el pasado 16 de octubre, los habitantes de la comunidad ‘El Cabellal’ del municipio de Álamo, Veracruz, no pueden tomar agua limpia de sus pozos y manantiales, afectados por el derrame de miles de litros de hidrocarburo.

Aquí habitan más de 50 familias que al mismo tiempo resultaron afectadas por el desbordamiento del río Pantepec, tras las intensas lluvias del 9 y 10 de octubre.

Impacto de fuga

La fuga proveniente del oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica-Madero ocurrió a la altura de la comunidad de Citlaltépetl, pero su impacto se extendió a varias comunidades.

Los arroyos que se conectan al río Pantepec hasta su desembocadura en el puerto de Tuxpan fueron alcanzados por la contaminación.

Y ahora, quienes viven de sus tierras están en incertidumbre.

Como Leticia Hernández, afectada, quien explicó:

En el arroyito donde nos afectó el crudo ya no vamos a poder lavar, ya no nos vamos a poder bañar y a dónde vamos a agarrar agua para los trastes, primero fue la inundación y ahorita esto, la verdad estamos muy necesitados ahorita

Por su parte Arturo Cortés, otro afectado por el derrame indicó:

Todavía no se sabe si están o no están contaminados, pero por lo pronto no se bombea agua a la comunidad

Pemex informó que se han recuperado 2 millones 726 mil litros de hidrocarburo derramado en 10 puntos estratégicos como parte de las labores de atención y saneamiento ambiental en la zona.

Agustín Martínez, habitante de Citlaltépetl, expresó su preocupación.

Ya vinieron a sacarle muestra a los pozos, la verdad es mucho el derrame de hidrocarburo a lo mejor ahorita no tiene nada, pero a la larga

Continúan labores de recolección del hidrocarburo

Las labores de recolección del hidrocarburo continúan, pero el olor a combustible se percibe a varios metros de distancia muy cerca de las casas mientras los arroyos siguen negros por la contaminación.

Aún no se termina de evaluar el impacto ambiental que la filtración del hidrocarburo tuvo sobre la tierra y las fuentes de abastecimiento de agua de la localidad.

Mario García, agente Municipal de ‘El Cabellal’ precisó:

De hecho esto va para largo, ahorita parece que nos platicaron que, de un año a año y medio, pero sabemos que esto va a llevar más décadas.

Con información de Pedro Morales

