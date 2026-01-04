Sismo Sacude a Veracruz esta Madrugada: ¿Dónde Fue el Epicentro y Cuál Fue su Intensidad?

El Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento sísmico ocurrido durante ls primeras horas de este domingo 4 de enero, según el reporte la magnitud preliminar fue de 4.3 grados en la escala Richter, con epicentro reportado a 7 kilómetros al Noroeste del municipio de Oteapan en el sur de la entidad veracruzana.

Según datos compartidos por el sismológico ocurrió a las 00:59 de este 4 de enero, tiempo del centro de México. Con una latitud y longitud de: 18.066°, -94.682| y una profundidad e 26 kilómetros en el sur de Veracruz. Hasta el momento no se reportan afectaciones en infraestructura. Las fuerzas de tarea fueron las encargadas de realizar recorridos de corroboración sin novedades.

Sur de Veracruz catalogado de alta sismicidad

Nuevamente el sur de Veracruz registra movimientos sísmicos, esta zona ha sido catalogada como de alta sismicidad, debido a que gran parte de los temblores que se registran en la entidad, tienen epicentro en la región sur del estado. Destacando los municipios de Sayula de Alemán y Las Choapas como los que presentan mayor incidencia.

Noticia relacionada: Alta Sismicidad en el Sur de Veracruz Reporta el Servicio Sismológico Nacional

Otro sismo reciente perceptible en Veracruz

Apenas hace dos días el viernes 2 de enero el sismo de 6.5 grados que ocurrió en Guerrero, fue perceptible en diversos puntos de Veracruz. En la ciudad capital Xalapa fue uno de estos puntos donde conforme al protocolo establecido diversos edificios de gobierno fueron evacuados y se realizaron las inspecciones correspondientes para determinar daños que pudieran llegar a poner en riesgo a las ciudadanía.

En la ciudad y puerto de Veracruz también fue perceptible este movimiento telúrico lo cual generó alarma entre quienes lo llegaron a percibir, ya que señalaron que si fue algo fuerte, algunos hoteles, establecimientos comerciales aplicaron los protocolos de este tipo de eventos y desalojaron sus instalaciones.

Video Turistas Evacuaron Hoteles en Veracruz por Sismo que Tuvo Epicentro en Guerrero | N+

Es importante señalar que previo a que se registraran este sismo algunos celulares recibieron el alejamiento sísmico implementado para prevenir a las personas segundos antes de que se registren.

Historias Recomendadas:

FPF