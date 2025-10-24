Suspenden Clases en Veracruz: ¿Qué Días y Dónde Cancelarán Actividades?

La tarde de este viernes 24 de octubre, por medio de un boletín, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) dieron a conocer que continúa la suspensión de clases debido a los trabajos de recuperación tras la contingencia ocasionada por las lluvias e inundaciones en la zona norte del estado.

Las autoridades informaron que la suspensión de clases va desde el lunes 27 de octubre hasta el viernes 1 de noviembre en todos los niveles educativos. A continuación, te decimos cuáles son los municipios en los que las autoridades suspendieron actividades:

Álamo Temapache

Coatzintla

El Higo

Ilamatlán

Poza Rica

Texcatepec

Zacualpan

Zontecomatlán

Así mismo, se dio a conocer que en otros municipios de la zona norte del estado de Veracruz, la Secretaría de Educación del estado de Veracruz (SEV), se reservó el derecho de cancelación de actividades escolares si algún plantel presenta observaciones estructurales.

Estudiantes son evacuados en primaria de Minatitlán por un incendio

En la colonia Nueva Mina del municipio de Minatitlán, elementos de Protección Civil (PC), así como personal del cuerpo de Bomberos Municipales, atendieron de manera inmediata un reporte de incendio registrado la tarde del pasado miércoles 22 de octubre en la escuela primaria Libertador Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio anteriormente citado.

Según los reportes, el siniestro se originó dentro de uno de los salones de clases y, de acuerdo con el informe emitido por el director de Protección Civil (PC) y Bomberos, el ingeniero Andrés Edmundo Gómez Montes, el incendio se derivó presuntamente por un cortocircuito.

Se informó que personal operativo y autoridades lograron que el fuego fuera sofocado en su totalidad. De manera preventiva, se procedió a realizar la evacuación del alumnado, para evitar algún otro incidente que pudiera comprometer la integridad de los menores, docentes y personal administrativo de la institución.

Durante la atención al incidente se dio a conocer que al lugar de los hechos también arribaron elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal, quienes colaboraron en las acciones de seguridad y control en la zona.

