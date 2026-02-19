Tres Incendios Forestales Consumen con Más de 10 Hectáreas de Bosque en Veracruz

Se informó que durante los días martes 17 y miércoles 18 de febrero, se registraron tres incendios forestales en diferentes localidades del municipio de Perote en la región montañosa de Veracruz. Entre los ejidos mencionados como afectados por estos incendios se dieron a conocer los de Tenextepec, Villa de Perote y en el paraje Los Hoyos pertenecientes al municipio de Perote.

Según el reporte de los cuerpos de auxilio que acudieron al punto para controlar el fuego, se estima que en total fueron diez hectáreas las consumidas, se dio a conocer que en el predio Ejido Tenextepec, se quemaron aproximadamente 1.5 hectáreas, esto a la altura de la localidad Tepiolo, donde la afectación fue en un bosque de pino.

Mientras que en el Ejido Villa Perote, en el paraje de la Tepecilera, se quemaron cinco hectáreas más. El otro incendio ocurrió en Los Hoyos, del Ejido Villa Perote, esta conflagración consumió tres hectáreas. Luego de los daños al bosque del Cofre de Perote las autoridades correspondientes informaron que los tres incendios forestales fueron liquidados en su totalidad.

Exhortan a reportan los incendios de forma inmediata para evitar mayor daño

Durante la temporada de incendios forestales la cual ya se encuentra activa y derivado de las condiciones climatológicas que se han prestado, el día de hoy se prevé que más calor que el día de ayer, así que se registran mayores condiciones para que se desarrollen nuevos incendios forestales.

Lamentablemente se dio a conocer que según las estadísticas la mayoría de estos incendios forestales son ocasionados por el hombre, se recomienda poner mucha atención aquellas personas que detecten un incendio forestal, se les exhorta a reportarlo para que lo más pronto posible se tenga la atención del mismo y que no se registren más daños a los bosques y áreas naturales.

