Persecución Termina en Ataque Armado en Martínez de la Torre; Reportan un Muerto y un Herido

En la localidad de María de la Torre, perteneciente al municipio Martínez de la Torre, localizado al norte del estado de Veracruz, se registró un ataque armado que dejó como saldo un muerto y un lesionado de gravedad.

Fue durante la tarde de este lunes 26 de enero que se registró una persecución, presuntamente entre hombres armados a bordo de una camioneta roja contra los ocupantes que se desplazaban en una unidad blanca de modelo reciente.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, el conductor de la camioneta blanca llegó hasta el campo de fútbol de la localidad para tratar de escapar; sin embargo, en el lugar se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego.

Se reportó que en el lugar de los hechos, una persona perdió la vida, mientras que otra más resultó herida de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital bajo resguardo de la policía para recibir atención médica.

En la zona donde se registró el ataque se desplegó un amplio operativo de seguridad para dar con los presuntos atacantes, donde hasta el momento no se ha reportado a ninguna persona detenida con relación a este hecho de violencia registrado al norte del estado de Veracruz.

Detienen a dos personas tras persecución y movilización policiaca en Xalapa

Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este lunes 26 de enero en las zonas de Palo Verde y Araucarias, luego de que reportaran detonaciones de arma de fuego en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Elementos de la Policía Estatal implementaron un operativo en la zona para así ubicar a los presuntos responsables de las detonaciones. Posteriormente, se reveló que esta acción se derivó del presunto asalto a un establecimiento.

Los primeros reportes indican que se trató de un hombre y una mujer, quienes habrían asaltado una farmacia ubicada sobre la avenida de la República, en la colonia Badillo, y posteriormente huyeron a bordo de un automóvil tipo compacto, color azul.

