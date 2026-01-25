Taxista es Asesinado a Disparos y Pasajero Resulta Lesionado en Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la noche del sábado 24 de enero ocurrió un hecho violento en el cual se reportó que fue asesinado a balazos el conductor del taxi número 1357, cuando circulaba sobre el bulevar Instituto Tecnológico, a la altura de la colonia Oaxaqueña, en Minatitlán al sur de Veracruz.



Según el reporte de hechos el ataque de los sujetos fue directo contra el conductor de la unidad de transporte público en su modalidad de taxi, quién perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que un pasajero de la unidad de alquiler, requirió ser atendido por paramédicos al presentar una crisis nerviosa, sin que presentara alguna herida de bala.

La zona fue resguardada por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y otras corporaciones de emergencia y b. Horas más tarde la víctima fue identificada como Edson Arath Martínez, de oficio enfermero y conductor del taxi.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación correspondiente a este hecho delictivo que dejó como saldo una persona fallecida en el su r de la entidad veracruzana. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada a este asesinato.

Otro asesinato reciente ocurrido en el sur de Veracruz

Se dio a conocer información acerca de una intensa movilización por parte de los elementos policíacos debido al reporte de un hecho de violencia. Ocurrió el pasado viernes 23 de enero, en el municipio de Texistepec, localizado al sur del estado de Veracruz.

Los primeros reportes señalaron que un hombre, quien según testigos se dedicaba a tapar baches, habría sido atacado a balazos, lo que generó una fuerte movilización por parte de los cuerpos de seguridad.

Fueron los propios automovilistas quienes se encargaron de alertar a las autoridades por medio del número de emergencias 911 sobre la presencia del cuerpo que se encontraba tirado a un costado de la carretera.

