Apagón en Yucatán Hoy 13 de Febrero: ¿Dónde No Habrá Luz? Horario y Lista de Zonas sin Energía
Habrá apagones programados por parte de CFE en municipios del estado de Yucatán, te compartimos el horario y el listado
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que habrá apagones programados en municipios del estado de Yucatán este viernes 13 de febrero, es por ello que te informamos las zonas que se verán afectadas, así como los horarios en lo que no habrá luz.
De acuerdo con lo informado, los municipios afectados en el suministro eléctrico son Acanceh y Tecoh, donde la población se quedará sin luz, desde las 9:30 de la mañana hasta 14:30 horas. Se prevé una afectación de aproximadamente cinco horas por lo que la paraestatal recomendó organizar actividades con anticipación para evitar las molestias.
Lista de zonas afectadas por apagón programado en Yucatán hoy
A continuación, te compartimos la lista de zonas que se verán afectadas en el suministro eléctrico por el apagón programado en Yucatán.
Ayuntamiento Acanceh municipio:
- Calle 11 1 S/N Código postal 97380
- Escuela Cebeta 13
- Cementerio Acanceh
- Entro de Rehabilitación
- Iluminación Atrio Iglesia
- Cancha Acanceh
- Mercado Mpal.
- Palacio municipal
- Cancha Sofbool plaza principal
- Capilla Fátima 28x23 29
- Palacio Municipal
Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán:
- Alumbrado público de Mazucil
- Canche Teelchaquillo Tecoh
- Cancha de Lepan Tecoh
- Clínica de salud Xcancha
- Dom con Teelchaquillo S/N
- Lepan Cancha de usos múltiples
- Campo futbol Oxtapacabab
- Cancha deportiva
- Campo de futbol
- Dispensario Médico
- Dom Xcanchakan
- Reflectores iglesia
- Comisaria de Oxtapacab
- 39 S/N 28 carretera
- Casa de salud Mahzucil
- Cancha de futbol Lepan
- Casa comunitaria Telchaquillo
- Comisaria municipal Pixya
- Comisaria de Mahzucil
- Execración St. Julia
- Campo de futbol Xcanchacan
- Tecoh pueblo palacio municipal
- Iluminación de gradas
- Capilla Santa Julia
- Salida Mérida
De acuerdo con la CFE, la suspensión de la energía eléctrica se debe a acciones contempladas dentros del plan de mantenimiento integral en la red eléctrica y se busca mejorar la calidad del suministro para prevenir fallas mayores en un futuro.
