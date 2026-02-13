Apagón en Yucatán Hoy 13 de Febrero: ¿Dónde No Habrá Luz? Horario y Lista de Zonas sin Energía

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que habrá apagones programados en municipios del estado de Yucatán este viernes 13 de febrero, es por ello que te informamos las zonas que se verán afectadas, así como los horarios en lo que no habrá luz.

De acuerdo con lo informado, los municipios afectados en el suministro eléctrico son Acanceh y Tecoh, donde la población se quedará sin luz, desde las 9:30 de la mañana hasta 14:30 horas. Se prevé una afectación de aproximadamente cinco horas por lo que la paraestatal recomendó organizar actividades con anticipación para evitar las molestias.

Lista de zonas afectadas por apagón programado en Yucatán hoy

A continuación, te compartimos la lista de zonas que se verán afectadas en el suministro eléctrico por el apagón programado en Yucatán.

Ayuntamiento Acanceh municipio:

Calle 11 1 S/N Código postal 97380

Escuela Cebeta 13

Cementerio Acanceh

Entro de Rehabilitación

Iluminación Atrio Iglesia

Cancha Acanceh

Mercado Mpal.

Palacio municipal

Cancha Sofbool plaza principal

Capilla Fátima 28x23 29

Palacio Municipal

Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán:

Alumbrado público de Mazucil

Canche Teelchaquillo Tecoh

Cancha de Lepan Tecoh

Clínica de salud Xcancha

Dom con Teelchaquillo S/N

Lepan Cancha de usos múltiples

Campo futbol Oxtapacabab

Cancha deportiva

Campo de futbol

Dispensario Médico

Dom Xcanchakan

Reflectores iglesia

Comisaria de Oxtapacab

39 S/N 28 carretera

Casa de salud Mahzucil

Cancha de futbol Lepan

Casa comunitaria Telchaquillo

Comisaria municipal Pixya

Comisaria de Mahzucil

Execración St. Julia

Campo de futbol Xcanchacan

Tecoh pueblo palacio municipal

Iluminación de gradas

Capilla Santa Julia

Salida Mérida

De acuerdo con la CFE, la suspensión de la energía eléctrica se debe a acciones contempladas dentros del plan de mantenimiento integral en la red eléctrica y se busca mejorar la calidad del suministro para prevenir fallas mayores en un futuro.

