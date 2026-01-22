Carnaval Mérida 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán y Cuándo Son los Conciertos? Lista Completa
Según la información emitida por el Comité Permanente del Carnaval de Mérida, se dio a conocer la lista y horarios de artistas que se presentarán en dicho festejo. Más detalles a continuación.
El Circo Carnaval de Mérida 2026 ya cuenta con fechas, así como la cartelera de artistas que se darán cita en dicho festejo. De acuerdo con la información proporcionada por el Comité Permanente del Carnaval de Mérida, el evento se llevará a cabo desde el miércoles 11 hasta el miércoles 18 de febrero.
Asimismo, la lista de artistas que se estarán presentando en el Carnaval de Mérida 2026 ya está confirmada según la información emitida por el Comité Organizador. Dichos horarios quedan de la siguiente manera.
Lista de artistas confirmados para el Carnaval de Mérida 2026
Yuri: Sábado 7 de febrero a las 6:00 PM en la Calle 124C con 55 por Av. Jacinto Canek.
Juan Carlos Tapia 'Paleto', la voz de la cumbia: Miércoles 11 de febrero a las 9:00 PM en los Bajos del Palacio Municipal
Mentiras 'El Concierto': Viernes 13 de febrero a las 11:00 PM en el Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval
Caifanes: Sábado 14 de febrero a las 10:30 PM en el Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval
Ciudad Carnaval
Alfredo 'El Puchu': Domingo 15 de febrero a las 4:00 PM en Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval
Junior Klan: Domingo 15 de febrero a las 6:00 PM en Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval
Alemán: Lunes 16 de febrero a las 11:00 PM en el Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval
Jesse & Joy: Martes 17 de febrero a las 6:00 PM en el Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval
Se dio a conocer que estos eventos masivos, según la información emitida hasta el momento, son completamente gratuitos para las personas que quieran asistir a dichos conciertos.
