Carnaval Mérida 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán y Cuándo Son los Conciertos? Lista Completa

El Circo Carnaval de Mérida 2026 ya cuenta con fechas, así como la cartelera de artistas que se darán cita en dicho festejo. De acuerdo con la información proporcionada por el Comité Permanente del Carnaval de Mérida, el evento se llevará a cabo desde el miércoles 11 hasta el miércoles 18 de febrero.

Asimismo, la lista de artistas que se estarán presentando en el Carnaval de Mérida 2026 ya está confirmada según la información emitida por el Comité Organizador. Dichos horarios quedan de la siguiente manera.

Noticia relacionada: Celebran Aniversario 484 de la Fundación de Mérida, Yucatán

Lista de artistas confirmados para el Carnaval de Mérida 2026

Yuri: Sábado 7 de febrero a las 6:00 PM en la Calle 124C con 55 por Av. Jacinto Canek.

Terrenos Mitza

Juan Carlos Tapia 'Paleto', la voz de la cumbia: Miércoles 11 de febrero a las 9:00 PM en los Bajos del Palacio Municipal

Mentiras 'El Concierto': Viernes 13 de febrero a las 11:00 PM en el Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval

Caifanes: Sábado 14 de febrero a las 10:30 PM en el Centro de Espectáculos Montejo,

Ciudad Carnaval

Video: Así Lució el Paseo Montejo en Mérida con Ambiente Navideño

Alfredo 'El Puchu': Domingo 15 de febrero a las 4:00 PM en Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval

Junior Klan: Domingo 15 de febrero a las 6:00 PM en Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval

Alemán: Lunes 16 de febrero a las 11:00 PM en el Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval

Jesse & Joy: Martes 17 de febrero a las 6:00 PM en el Centro de Espectáculos Montejo, Ciudad Carnaval

Se dio a conocer que estos eventos masivos, según la información emitida hasta el momento, son completamente gratuitos para las personas que quieran asistir a dichos conciertos.

Historias recomendadas:

LAVR