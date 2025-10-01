PROFEPA Decomisa Langostas y Caracol Rosado en el Arrecife “Alacranes” de Yucatán

Durante este miércoles uno de octubre, la Secretaría de Marina (SEMAR), informó que se logró el aseguramiento de distintos productos marinos durante operativos de patrullaje e inspección realizados en inmediaciones del Arrecife Alacranes, en el estado de Yucatán. Se mencionó que estas acciones tuvieron como objetivo combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como el tráfico de especies en protección especial, con la finalidad de fortalecer el desarrollo sustentable de la pesca legal.

Noticia relacionada: Erosión Afecta Malecón de Puerto Progreso, Principal Atractivo Turístico de Yucatán

En una de las embarcaciones inspeccionadas se detectó un cargamento de por lo menos 1.4 kilogramos de caracol rosado, especie que actualmente se mantiene en veda de manera permanente. Además, se encontraron varios ejemplares de langosta, las cuales no cumplían con la talla mínima autorizada para realizar su captura, lo que derivó en el aseguramiento inmediato de dicho producto marino.

Video: Captan a la Dama Blanca en Cenote de Yucatán, Pez Endémico de la Región

De acuerdo con la autoridad naval, fue el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con el apoyo de los elementos de la Armada, realizó la retención precautoria del cargamento y levantó el acta administrativa correspondiente para dar seguimiento legal a los hechos registrados en las inmediaciones del Arrecife Alacranes, en el estado de Yucatán.

información en desarrollo…

Historias recomendadas:

LAVR