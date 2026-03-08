Marcha 8M 2026 en Mérida, Yucatán: Así se Vivió la Protesta por Día Internacional de la Mujer

Este domingo 8 de marzo del 2026, se llevó a cabo la marcha del 8M, en Mérida, Yucatán. Decenas de mujeres, se dieron cita en las principales calles de la ciudad para levantar la voz y marchar en el marco del día internacional de la mujer.

Fue en punto de las 17:00 horas, cuando comenzaron a llegar las mujeres, algunas vestidas con prendas moradas y blancas, luego de ser convocadas por los colectivos feministas de Yucatán, para marchar con el movimiento 8M 2026.

El punto de partida fue en el Parque de la Mejorada, ubicado en la calle 57 en la zona Centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, finalizando en el Monumento a la Patria, localizado en ubicado en el Paseo de Montejo.

Saldo blanco en marcha del 8M en Yucatán

Colectivos y activistas feministas convocaron días antes a la marcha en conmemorativa por el día internacional de la mujer, donde se reportó un saldo blanco. Durante el contingente, se logró escuchar el lema que gritaban las asistentes, el cual fue compartido previamente por las organizadoras.

"Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista"

Este lema fue elegido por los colectivos debido a que Yucatán, ya que mencionan que en algunos países se está despojando a los pueblos originarios, principalmente a las mujeres, campesinas o trabajadoras de las zonas rurales.

Durante la movilización se instalaron tendederos de denuncia a lo largo del recorrido, con el objetivo de visibilizar casos de violencia de género y permitir que mujeres compartan de manera pública y simbólica sus experiencias.

Afirman que la movilización buscaba visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres, así como denunciar la violencia de género y exigir condiciones de seguridad, justicia e igualdad.

