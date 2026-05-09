Agricultores Bloquearon Accesos al Concierto de Ricardo Montaner en Zacatecas; Hay 7 Detenidos

Un operativo preventivo de seguridad y vialidad fue desplegado sobre la avenida Preparatoria, en la colonia Agronómica II, previo a la realización de un concierto de Ricardo Montaner programado en la zona del Multiforo.

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La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que dicho operativo se derivó de la presencia de un grupo de agricultores que realizaban una manifestación cerca del Multiforo, donde se realizará el concierto de Ricardo Montaner por el Día de las Madres. En el tercer día de protestas, los manifestantes presionaron al gobierno para impedir la realización del concierto.

Según las autoridades, las acciones tuvieron como finalidad principal mantener condiciones de orden público, garantizar la libre circulación y salvaguardar la integridad de las personas asistentes al concierto.

Se aseguraron tres camionetas, dos tractores y un remolque. Foto: N+

El operativo incluyó que elementos de seguridad establecieran comunicación con los manifestantes para solicitar el retiro voluntario de los vehículos que obstruían la vialidad y el acceso, con el objetivo de evitar afectaciones mayores. Sin embargo, ante la negativa de mover las unidades, se procedió conforme a la ley para restablecer la movilidad.

¿Cuál fue el resultado del operativo realizado cerca del Multiforo?

Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres por faltas administrativas y conductas relacionadas con la obstrucción de la vía pública, la permanencia y circulación en zonas prohibidas, la falta de documentación correspondiente de los vehículos y la resistencia a particulares.

Asimismo, se aseguraron tres camionetas, dos tractores y un remolque, ya que algunas de estas unidades se encontraban estacionadas o circulando en áreas restringidas.

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