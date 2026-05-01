Los 7 Cuerpos Hallados en Tepezalá, Aguascalientes, Pudieron ser Trasladados desde Zacatecas

Fueron localizados siete cuerpos en la comunidad de Mesillas, en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, sobre la carretera que conecta hacia Zacatecas. De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, las víctimas corresponden a cinco hombres y dos mujeres, quienes hasta el momento no han sido identificadas.

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Sobre el caso, el secretario general de gobierno de Aguascalientes, Antonio Arámbula López, señaló que, de manera preliminar, se considera la posibilidad de que los cuerpos hayan sido “sembrados” desde el estado vecino de Zacatecas. El funcionario indicó que se reforzará la vigilancia en los límites estatales ante este tipo de hechos.

“Sí, sí estamos pasando por eso. Vamos a tener que poner más vigilancia en los límites con esos estados y revisar eso. No puede estar pasando”, declaró Arámbula.

Operativo y resguardo de la zona

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo con la participación de corporaciones de seguridad, entre ellas la Policía Municipal y Estatal, así como elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La zona permanece acordonada mientras continúan las diligencias.

En torno a las condiciones de vigilancia, Arámbula López señaló que, debido al libre tránsito entre entidades, no es posible realizar revisiones exhaustivas a todos los vehículos, aunque se llevan a cabo inspecciones aleatorias y operativos en puntos estratégicos.

En la comunidad se reportan accesos limitados, con recorridos de vigilancia en los ingresos. Personal de la Fiscalía General del Estado y de servicios periciales realizó el levantamiento de los cuerpos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Oscar Ricardo Verdin Segura / N+

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