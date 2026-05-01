Abandonan los Cuerpos de Siete Personas en Mesillas, Aguascalientes; Esto se Sabe

En el poblado de Mesillas en Tepezalá, Aguascalientes, localizaron siete cuerpos pertenecientes a dos mujeres y cinco hombres, de acuerdo con autoridades.

Las víctimas no han sido identificadas, al igual que los presuntos responsables. Autoridades ya se encuentran investigando el caso y, al momento, solo se tiene información preliminar.

¿Qué se sabe al momento de los cuerpos abandonados en Mesillas?

Por la ubicación donde fueron localizados, se infiere, según autoridades, que los cuerpos presuntamente fueron traídos de Zacatecas y abandonados en este punto de Tepezalá.

“La distancia entre los límites donde fueron arrojados los cuerpos están a 1.5 km de Zacatecas y a 16 km al Sur este de Luis Moya”, agregan oficiales.

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