Inicia Megamarcha en Zacatecas para Exigir Justicia y Respeto al Campo y a la Educación

Campesinos, profesores, universitarios, colectivos feministas, mineros y organizaciones sociales, iniciaron una megamarcha en Zacatecas este 11 de mayo, con la finalidad de evidenciar la crisis que atraviesan los productores, así como los actos de represión en contra de alumnos de la UAZ.

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De acuerdo a los manifestantes, esta marcha para exigir respeto y justicia, se da principalmente en medio de las acciones del gobierno zacatecano dirigido por su gobernador, David Monreal Ávila, que presuntamente ha generado afectaciones al campo, a la educación y a la vida social de Zacatecas.

Con banderas y pancartas, los manifestantes salieron en punto de las 11:00 de la mañana. Estuvo presente la Expresión Civil Zacatecana, así como diferentes vehículos tractores que circulaban sobre las vialidades.

De acuerdo con Protección Civil municipal, al momento se reportan 27 bloques, así como aproximadamente 15 mil personas que se manifestaron. La megamarcha consiste en un recorrido de 6 a 7 kilómetros de longitud.

Redacción N+ Zacatecas

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