Detienen a 18 Personas Pertenecientes a una Célula Delictiva en Nochistlán, Zacatecas

Fuerzas de seguridad desarticulan una célula delictiva en el municipio de Nochistlán, Zacatecas. Hay 18 detenidos; entre ellos, tres blancos prioritarios generadores de violencia en la entidad.

Fue la mañana del sábado 28 de febrero, que elementos de las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, a través de un operativo desplegado en el sur del estado, lograron la detención de 18 integrantes de un grupo delincuencial entre ellos se encuentran 5 mujeres

El objetivo era la detención de un líder criminal de la región con ciertas operaciones o movilidad en los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Se logró desarticular una esfera importante de estos 18, tres personas consideradas a través de las unidades de inteligencia como relevantes o cercanos a este líder criminal. Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

¿Hubo reacciones tras la captura?

El fiscal de Jalisco informó que la detención fue resultado de un despliegue operativo estratégico, donde se cuidaron puntos estratégicos que pudieran ser vulnerables para la ciudadanía. Además, puntualizó que no hubo ninguna reacción por parte del grupo delincuencial en contra de los efectivos y la situación se controló de inmediato.

Asimismo, señaló que también aseguraron armas de fuego, más de 500 dosis de droga, más de 70 envoltorios, vehículos y equipo táctico.

Yadira Limón / N+

