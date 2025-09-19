Identifican a 2 de las 6 Víctimas Localizadas Sin Vida en Límites de Zacatecas y Jalisco

Autoridades de Jalisco y Zacatecas confirmaron la identificación de dos de los seis cuerpos localizados sin vida el pasado 16 de septiembre en la zona conocida como Los Morenitos, en el municipio de Ojuelos, Jalisco.

De acuerdo con información oficial, las víctimas identificadas son una mujer originaria del estado de Tamaulipas, quien contaba con una ficha de búsqueda activa en otra entidad federativa, y un hombre originario de Zacatecas, también reportado como desaparecido desde agosto de 2025. Los familiares de ambas personas ya fueron notificados por las autoridades correspondientes.

Los hallazgos corresponden a los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres

El hallazgo incluyó los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres, lo que activó una serie de operativos en la región limítrofe entre ambos estados. Las acciones de búsqueda y seguridad continúan de manera coordinada, encabezadas por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, policías estatales y fiscalías de Jalisco y Zacatecas.

Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer el caso y dar con los responsables del múltiple homicidio, así como de detener a los presuntos generadores de violencia que operan en la región.

