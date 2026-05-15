Niño de 8 Años Muere Ahogado en Alberca Privada de Calera, Zacatecas

Una tragedia se registró en el municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, donde un menor de 8 años perdió la vida por sumersión.

Aproximadamente a las 02:00 de la tarde, los servicios de emergencia fueron alertados del hecho, en el cual se mencionó que un pequeño había ingresado a una alberca particular sin supervisión, esto en la comunidad Ramón López Velarde, mejor conocida como Toribio.

¿Qué se sabe del hecho?

Aunque Personas que se encontraban en el lugar lograron sacar al menor de la alberca y lo intentaron reanimar paramédicos, estos confirmaron que el niño ya no contaba con signos vitales. Autoridades ya investigan cómo ocurrieron los hechos, pues al momento, no se ha brindado mayor información.

Cabe mencionar que el lugar fue desalojado y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes procederán la escena para recabar indicios de lo sucedido.

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