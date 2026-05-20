Atacan a Balazos a Policías Estatales en Trinidad García de la Cadena, Zacatecas

Policías estatales fueron atacados a balazos en el municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. El hecho, según primeros reportes, ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana de este miércoles 20 de mayo.

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Múltiples ráfagas de disparos se escucharon en la calle Privada Ramón López Velarde, donde se encuentra una base de la Policía Estatal desde el pasado mes de abril. En el sitio, también fue incendiada una patrulla.

¿Hay personas heridas?

Al momento se desconoce el saldo de personas heridas, sin embargo, presuntamente, hay dos delincuentes fallecidos y armas aseguradas. Además, según autoridades, la situación ya se encuentra controlada.

Derivado de este enfrentamiento se registraron dos bloqueos carreteros en Jalpa uno con tráiler por el lado de Huanusco y otro con vehículo por el lado de Aguascalientes, ambos incendiados. Se recomienda evitar la zona debido a que se mantienen las acciones para liberar las vialidades.

Es importante recordar que no es el primer ataque registrado durante 2026 en Trinidad García de la Cadena, ya que el 10 de abril, civiles armados dispararon contra dos inmuebles uno particular y otro del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial ambos hechos estarían relacionados, los delincuentes huyeron y bloquearon para ganar tiempo y darse a la fuga.

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