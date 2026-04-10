Esto se Sabe de los Ataques Armados en Trinidad García de la Cadena, Zacatecas

El Secretario General de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, compartió información sobre los recientes ataques armados en el municipio de Trinidad García de la Cadena.

De acuerdo con el secretario, los ataques fueron contra dos inmuebles de la región, uno particular y otro del municipio. Estos se registraron durante la madrugada del viernes, aproximadamente a las 05:00 de la mañana.

Por ello, se solicitó el apoyo del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, quienes se encuentran en Trinidad García de la Cadena para investigar la zona.

¿Qué se sabe de los ataques armados Trinidad García de la Cadena?

Según Rodrigo Reyes Mugüerza, los hechos comenzaron por un grupo delincuencial de Jalisco que ingresó a Trinidad García de la Cadena, mismo que atacó a los dos inmuebles antes mencionados.

“En donde hay una zona gris un área gris de operación porque los grupos de la delincuencia se trasladan de este estado a esta zona pero también hay que señalar que es una región que desgraciadamente hay municipios que todavía tienen deficiencias en sus policías municipales, que no cuentan con el convenio de coordinación con la policía estatal”, agregó Reyes Mugüerza.

Asimismo informó que, al momento, hay una persona sin vida. Sin embargo, no brindó mayores detalles de la víctima.

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