Detienen a Mujer por Atacar a su Propia Familia con una Navaja en Zacatecas

Una mujer fue detenida tras ser señalada de haber agredido a su propia familia con una navaja en Zacatecas. Los hechos ocurrieron la tarde del 6 de abril en las inmediaciones del Parque San Fernando, luego de que el Sistema de Emergencias 911 reportara a dos personas heridas por arma punzocortante.

Noticia relacionada:

De acuerdo con autoridades municipales, al arribar al lugar se localizó a una mujer adulta, madre de la presunta agresora, y a un hombre, hermano de la misma, ambos con lesiones provocadas por arma blanca. Según refirió la propia víctima, la responsable de la agresión sería su hija.

Las personas lesionadas presentaban diversas heridas y recibieron atención médica inmediata. Posteriormente, la presunta agresora fue localizada por elementos de seguridad, aún en posesión de un objeto considerado como indicio dentro de la investigación.

Seguimiento con vecinos permitió ubicar a la presunta agresora

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Serrano Osornio, informó que el operativo de búsqueda se realizó de manera inmediata con apoyo de testimonios y herramientas de vigilancia.

“Dimos el seguimiento de inmediato, ahí preguntando con los vecinos, con los dueños de los negocios, con las cámaras. Seguimos el rastro y dimos de inmediato con la persona que todavía traía el arma punzocortante al momento de la detención. Se hace la detención y se hace su puesta a disposición ante la fiscalía”.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones del caso.

De manera preliminar, autoridades señalaron que el hecho podría estar relacionado con un tema de salud mental, una problemática que, indicaron, ha mostrado un incremento en el estado y requiere mayor atención tanto institucional como en el entorno familiar.

“Por las condiciones que manifestaba la propia madre, al parecer tenía una condición mental distinta; probablemente eso le dé para un tratamiento o alguna situación especial y el lunes la Fiscalía estará actualizando si hay algo que se pueda trabajar con ella”, agregó el funcionario.

El caso permanece en investigación en espera de mayores avances por parte de la Fiscalía de Zacatecas.

Jorge Alberto Muñoz / N+ Zacatecas

Historias recomendadas: