Hombre Mete a su Hija Recién Nacida al Congelador para No Escucharla Llorar en Aguascalientes

Un hombre casi acabó con la vida de su propia hija de 11 días de nacida, después de que la metió dentro de un congelador presuntamente para no escuchar su llanto, al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Montaña, en Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el 4 de marzo, y una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre lo que estaba pasando al interior de esta vivienda que se encuentra sobre la calle Ferido Méndez. Y hoy, la pequeña se encuentra grave de salud en un hospital de la ciudad.

El hombre, identificado como Jesús ‘N’, de 27 años, presuntamente dejó encerradas a su esposa y a su recién nacida hija, de nombre María, dentro del domicilio, impidiéndoles salir.

La situación fue reportada por la propietaria de la vivienda, quien llegó para cobrarles la renta, y se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Las investigaciones revelaron que la violencia contra la menor habría comenzado desde el primer día en que nació. Supuestamente, el hombre golpeaba a la bebé, la mordía en brazos, manos y abdomen, mientras él estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Sin embargo, uno de los actos más crueles, de acuerdo a las autoridades, fue cuando el hombre colocó a la pequeña dentro del refrigerador en al menos dos ocasiones, presuntamente para no escucharla llorar.

“Y me asomé y vi que sacaron a la bebé, y a la señora esposada. Y pues yo miraba que se asomaba por la ventana, pero cuando ella estaba embarazada, pues todo normal, nunca pensamos eso”, dijo una de las vecinas del fraccionamiento.

Este hecho indignó a todos los vecinos de esta zona, quienes aseguran que jamás imaginaron que dentro de esta casa se viviera este tipo de situación de violencia.

“En realidad estamos muy enojados porque, mire, se ven muchas cosas, tantas cosas, pero ya un papá, a un bebé así. Yo corro, yo grito, hasta quebro el vidrio, me salgo, trato de sacar a mi hija”, mencionó otra de las vecinas.

El hombre ya enfrenta cargos ante la Fiscalía de Aguascalientes

La Fiscalía de Aguascalientes informó que Jesús ‘N’ es acusado de intentar asesinar a su hija recién nacida y ya enfrenta cargos por tentativa de feminicidio, violencia familiar y privación de la libertad.

Tras la denuncia y el inicio de las investigaciones, la menor quedó bajo resguardo del DIF Aguascalientes, institución que activó los protocolos de protección para garantizar su seguridad.

“Las personas que vivían con ella, pues van a tener un proceso a partir de la denuncia ya con la Fiscalía, y nosotros estamos ahí, más que nada en el resguardo de la niña, ha mejorado un poco, pero sí, la situación está complicada para ella”, mencionó Héctor Castorena, Director General del DIF Estatal.

¿Dónde se encuentra la bebé María?

La pequeña está hospitalizada en el Hospital Tercer Milenio, y se encuentra en terapia intensiva. La Secretaría de Salud indicó que permanece bajo cuidados médicos especializados, lo que ha contribuido a mejorar sus condiciones y expectativas de recuperación, sin embargo, aún está grave, por lo que es monitoreada las 24 horas del día.

De acuerdo al Secretario de Salud, Rubén Galaviz, la pequeña presentaba desnutrición, pero tiene la confianza de que su personal altamente calificado en sus instalaciones, podrán responder a cualquier situación de emergencia.

Azul Alejandra Tinta / N+

