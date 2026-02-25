Más de Mil Aguascalentenses Quedaron Varados en Jalisco Tras Abatimiento de ‘El Mencho’

Alrededor de mil aguascalentenses quedaron varados en Jalisco tras hechos violentos el pasado fin de semana; la mayoría ya regresaron, pero restarían aproximadamente 100 personas.

Según el Secretario General de Gobierno, quien faltan de volver a la entidad se encuentran en Puerto Vallarta, Mascota, Mazamitla y Manzanillo.

La mayoría de los aguascalentenses fuera del estado han regresado con bien, quedan pocas que estaban más lejos, estamos armando dispositivos para traerlos y que puedan regresarlos con bien José Antonio Arámbula López, Secretario General de Gobierno de Aguascalientes

Los traslados se han realizado con apoyo de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades del vecino estado.

Guardia Nacional y Ejército son los que nos han ayudado a dar vigilancia en el camino, en algunos casos a escolar caravanas o a los que vienen en grupos José Antonio Arámbula López, Secretario General de Gobierno de Aguascalientes

¿Dónde puedo pedir ayuda?

El servicio para resguardar durante traslados se puede solicitar a través de los siguientes números, tómalo en cuenta:

911

449 329 16 84

449 910 20 15

Andrea Esparza / N+

