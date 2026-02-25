Más de Mil Aguascalentenses Quedaron Varados en Jalisco Tras Abatimiento de ‘El Mencho’
Al momento, faltan 100 hidrocálidos por regresar a sus hogares, algunos están varados en Puerto Vallarta
Alrededor de mil aguascalentenses quedaron varados en Jalisco tras hechos violentos el pasado fin de semana; la mayoría ya regresaron, pero restarían aproximadamente 100 personas.
Según el Secretario General de Gobierno, quien faltan de volver a la entidad se encuentran en Puerto Vallarta, Mascota, Mazamitla y Manzanillo.
La mayoría de los aguascalentenses fuera del estado han regresado con bien, quedan pocas que estaban más lejos, estamos armando dispositivos para traerlos y que puedan regresarlos con bien
José Antonio Arámbula López, Secretario General de Gobierno de Aguascalientes
Los traslados se han realizado con apoyo de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades del vecino estado.
Guardia Nacional y Ejército son los que nos han ayudado a dar vigilancia en el camino, en algunos casos a escolar caravanas o a los que vienen en grupos
José Antonio Arámbula López, Secretario General de Gobierno de Aguascalientes
¿Dónde puedo pedir ayuda?
El servicio para resguardar durante traslados se puede solicitar a través de los siguientes números, tómalo en cuenta:
- 911
- 449 329 16 84
- 449 910 20 15
Andrea Esparza / N+
