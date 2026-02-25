Inicio Aguascalientes Más de Mil Aguascalentenses Quedaron Varados en Jalisco Tras Abatimiento de ‘El Mencho’

Más de Mil Aguascalentenses Quedaron Varados en Jalisco Tras Abatimiento de ‘El Mencho’

Al momento, faltan 100 hidrocálidos por regresar a sus hogares, algunos están varados en Puerto Vallarta

Aún hay personas esperando regresar a su estado. Foto: Gobierno de Aguascalientes

Alrededor de mil aguascalentenses quedaron varados en Jalisco tras hechos violentos el pasado fin de semana; la mayoría ya regresaron, pero restarían aproximadamente 100 personas.

Según el Secretario General de Gobierno, quien faltan de volver a la entidad se encuentran en Puerto Vallarta, Mascota, Mazamitla y Manzanillo.

La mayoría de los aguascalentenses fuera del estado han regresado con bien, quedan pocas que estaban más lejos, estamos armando dispositivos para traerlos y que puedan regresarlos con bien

José Antonio Arámbula López, Secretario General de Gobierno de Aguascalientes

Los traslados se han realizado con apoyo de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades del vecino estado.

Guardia Nacional y Ejército son los que nos han ayudado a dar vigilancia en el camino, en algunos casos a escolar caravanas o a los que vienen en grupos

José Antonio Arámbula López, Secretario General de Gobierno de Aguascalientes

¿Dónde puedo pedir ayuda?

El servicio para resguardar durante traslados se puede solicitar a través de los siguientes números, tómalo en cuenta:

  • 911
  • 449 329 16 84
  • 449 910 20 15

