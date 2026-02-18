Profepa Asegura 44 Animales Silvestres en Jaltomate, Aguascalientes

Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección el 5 y 6 de febrero en una propiedad dedicada al turismo de naturaleza en Jaltomate, Aguascalientes, aseguraron 44 ejemplares de fauna silvestre.

Noticias relacionadas: Vecinos de Villa Montaña Denuncian la Presencia de Perros Agresivos y Con Sarna

El aseguramiento se llevó a cabo tras una denuncia y diferentes reportes por usuarios en redes sociales. El dueño del predio no presentó la documentación que acreditara la legal procedencia de la mayoría de los ejemplares, ni el Plan de Manejo con base a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre.

Las especies resguardadas corresponden a jaguares, cebras, lémures, mapaches y bisontes. La Profepa hizo un llamado a las personas que tengan animales silvestres a que comprueben su legal procedencia para prevenir la extracción y el tráfico ilegal, ya que las multas y sanciones por estos delitos oscilan entre los 50 a 50 mil días de UMAS o de 1 a 9 años de prisión, según el Código Penal Federal.

¿Cómo se encuentran los ejemplares asegurados?

Autoridades estatales confirmaron que los 44 ejemplares asegurados se encuentran en buen estado de salud, sin embargo, el proceso jurídico indica que el dueño debe acreditar la propiedad de los animales.

La Profepa actuó conforme a las denuncias y ahora ellos tienen que llevar a cabo los procesos jurídicos administrativos, tengo entendido que los animales están en buen estado, es lo principal, en lo que debemos estar atentos Sarahí Macía Alicea, Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Luis Ángel Álvarez / N+

Historias recomendadas: