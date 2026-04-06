Dos Cuerpos Fueron Abandonados en Puente Peatonal Cerca de Tienda Departamental en Guanajuato

Transeúntes que cruzaban por el puente peatonal ubicado en la calle Plan Guanajuato en la colonia Los Hoyeros en Irapuato, se encontraron con los cuerpos de dos personas.

Los hechos fueron denunciados al número 911, pidiendo la presencia de corporaciones de seguridad.

Se desconocen las identidades de las víctimas

Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para corroborar el hallazgo y notificar a socorristas para que confirmaran el fallecimiento de las personas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron los encargados de abrir una carpeta de investigación.

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Después de que se llevarán a cabo los trabajos de recaudación de pesquisas, personal del Servicio Médico Forense levantaron los cuerpos para trasladarlos a un anfiteatro.

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JIPV