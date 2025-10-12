Familia es Atacada a Balazos en Irapuato; Matan a Dos Menores

El pasado sábado 11 de octubre, se reportó a la Central de Emergencias 911 un ataque a balazos en contra de una familia que se encontraban conviviendo en calles de la colonia Flores Magón, mejor conocida como el Barrio de la Calzada de Guadalupe en Irapuato, Guanajuato.

Lo sucedido se registró alrededor de las 5:30 de la tarde cuando personas armadas llegaron al lugar donde estaba la familia entre las calles Durazno y Naranjo de la colonia mencionada para disparar sin mediar palabra contra los asistentes.

Muere niño de 5 años, le decían “El Pollito” y una joven de 16 años

Después de las ráfagas de disparos huyeron los responsables y familiares pudieron comenzar a identificar a los fallecidos, así como a pedir apoyo de las autoridades para la atención médica a los lesionados y su traslado a un hospital.

Testimonios de familiares señalaron que una de las víctimas fatales tenía 5 años de edad y era conocido como “El Pollito”, además también una joven de 16 años perdió la vida en el ataque armado.

Tres adultos fueron trasladados graves a un hospital

Al llegar al lugar, paramédicos comenzaron con la atención y estabilización de las personas que fueron heridas para llevarlos a un hospital de manera urgente, ya que las lesiones ponían en riesgo su vida.

Tres adultos miembros de la misma familia, fueron trasladados a hospitales cercanos para poder intervenir y salvar sus vidas, sin embargo, por el momento se desconoce su estado de salud actual, ya que se encontraban graves.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaron las investigaciones pertinentes para poder dar con la apertura de una carpeta y poder comenzar con la búsqueda de los responsables y descubrir la mecánica de los hechos.

Los cuerpos de los menores fueron levantados por elementos del Servicio Médico Forense para ser llevados a Guanajuato, Capital a que les realicen la necropsia de ley.

Información de Alberto Martínez

JIPV